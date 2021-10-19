Эксперты зафиксировали рост числа DDoS-атак на российские компании

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты "Ростелекома" рассказали, что за три квартала 2021 года количество DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Основными целями злоумышленников стали финорганизации, госсектор, а также сфера онлайн-торговли. Число DDoS-атак на дата-центры и гейминг, которые год назад были в фокусе внимания хакеров, сократилось", – говорится в сообщении.
Эксперты заметили, что большинство атак происходит на компании в Москве (60%). Остальные регионы не превышают 7%. Столица также лидирует по средней мощности атак, которая составляет более 70 гигабитов в секунду.
Согласно отчету "Ростелекома", число DDoS-атак на российские банки увеличилось в 3,5 раза. Около 90% из них были совершены в сентябре нынешнего года. Кроме того, на 20% выросло число атак в сфере онлайн-торговли, на 17% – в госсекторе, что было связано с выборами в Госдуму.
При этом на 35% снизилось число атак на игровой сектор и на четверть – на дата-центры. Средняя мощность DDoS-атак выросла на 26%. Самая долгая из них длилась почти 4,5 дня.
Руководитель направления Anti-DDoS и WAF-платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании "Ростелеком-Солар" Тимур Ибрагимов отметил увеличение мощности и сложности атак с каждым годом.
"Это происходит за счет активного использования хакерами более масштабных ботнетов. Они состоят из множества устройств, для взлома которых используются все новые и новые уязвимости. В частности, в сентябре злоумышленники организовали крупнейшую DDoS-атаку с помощью ботнета Meris, предположительный масштаб которого составляет 200 тысяч устройств", – сказал специалист.
Ранее сообщалось, что количество DDoS-атак на образовательные учреждения в России увеличилось на 118%. По мнению экспертов, это может быть связано с началом учебного года.
Специалисты полагают, что атаки могут организовывать ученики, стремящиеся вывести информационные системы из строя и избежать выполнения домашних заданий.
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