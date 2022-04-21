В МО РФ заявили о запугивании СБУ недостаточно патриотичных граждан в Запорожье

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Сотрудники СБУ привлекают бандитские группировки для запугивания недостаточно патриотичных граждан в Запорожье. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, вооруженные боевики свободно перемещаются по городу даже во время комендантского часа. При этом, отметил Мизинцев, они имеют полную свободу действий в отношении населения.

"Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей", – подчеркнул начальник Национального центра управления обороной.

Ранее Мизинцев предупредил, что в Николаеве может возникнуть эпидемиологическая катастрофа. Он рассказал, что в населенном пункте отключили водоснабжение, из-за чего людям приходится набирать воду из всех доступных и непроверенных источников, например, рек, прудов и заброшенных колодцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

