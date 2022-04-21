Россия расширила санкционный список в отношении граждан США

Фото: ТАСС/Zuma

Россия в качестве ответной меры расширила санкционный список в отношении граждан США. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников", – говорится в сообщении.

В частности, под санкции России подпали вице-президент США Камала Харрис, соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс и руководство ряда воено-промышленных компаний Соединенных Штатов.

Для всех подпавших под санкции закрывается въезд в РФ на бессрочной основе. При этом в ближайшее время ведомство намерено объявить об очередном пополнении российского стоп-листа в качестве контрмер на враждебные шаги властей Штатов.

Ранее Россия включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, таким образом ответив на санкции Лондона. Среди них – премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и другие члены кабмина.

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

