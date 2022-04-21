Эксперт объяснил, чем грозит "отмена" теннисистов из РФ

Российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в одном из самых престижных турниров – Уимблдоне. Соревнования должны пройти на британских кортах этим летом. Однако такие меры осудили как международные федерации и именитые теннисисты, так и болельщики за рубежом. Разбираемся, почему ход организаторов Уимблдона не нашел понимания у западной общественности.



Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Впутали в политику

В комментарии об отстранении российских и белорусских теннисистов на официальном сайте Уимблдона сказано, что организаторы глубоко сожалеют о своем решении. В то же время, по их словам, в сложившихся условиях участие этих спортсменов неприемлемо. При этом если до старта турнира, который намечен на 27 июня, ситуация изменится, решение могут пересмотреть.





из сообщения организаторов Уимблдона От имени руководящего комитета турнира мы хотели бы выразить нашу поддержку всем, кого затронул конфликт на Украине. В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин еще в начале апреля сообщил, что организаторы турнира оказывают давление на российских спортсменов. Британцы вынуждали их осудить спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, подчеркнул он.

"Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления", – заявил Келин.

По данным источника РИА Новости, решение об отстранении было принято не в теннисных кругах, а после консультаций с министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании. Если меру не пересмотрят, на турнире не выступит второй номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), россиянин Даниил Медведев. В свою очередь, по информации Daily Mail, королевская семья опасалась его победы на Уимблдоне. Это связано с тем, что трофей чемпиону традиционно вручает один из членов династии, объясняет издание. В правительстве Великобритании якобы решили исключить подобное развитие событий.

Также в мужской сетке соревнований не будет Андрея Рублева (8-е место рейтинга), Карена Хачанова (26-е место) и Аслана Карацева (30-е место). Женская часть турнира потеряет четвертую ракетку мира по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) Арину Соболенко из Белоруссии. Из россиянок на Уимблдон не попадают такие спортсменки, как Анастасия Павлюченкова (15-е место рейтинга WTA), Дарья Касаткина (26-е место), Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова (29-е и 31-е место соответственно).

На Уимблдоне британцы решили не останавливаться. Местная Ассоциация лаун-тенниса (LTA) через свой сайт объявила о запрете на участие российских и белорусских спортсменов во всех турнирах на территории Соединенного Королевства. В этом случае решение также объяснили ситуацией на Украине. Запрет означает, что теннисисты из России и Белоруссии не смогут выйти на корты турниров ATP в Лондоне и Истборне. Спортсменкам, в свою очередь, запретили участие на соревнованиях WTA в Ноттингеме и Бирмингеме.

"Дискриминация по национальному признаку"

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Еще до официального подтверждения информации о недопуске россиян до Уимблдона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от этого решения пострадает сам турнир.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Учитывая, что Россия – крепкая теннисная страна, наши теннисисты на верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования.

Песков назвал недопустимым факт, что спортсменов снова делают заложниками политических предубеждений и интриг. "Хочется ребятам пожелать, чтобы, несмотря на это, они делали все, чтобы не терять форму и не терять своего мирового теннисного класса", – заключил он.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал РИА Новости, что идет работа над юридическими обращениями во все возможные инстанции. "С нашей точки зрения, это нарушение этики и прав человека, политику смешали со спортом. Я ни от одного (иностранного) спортсмена не слышал иного мнения, кроме как то, что это решение – нонсенс", – сказал Тарпищев.

В Женской теннисной ассоциации назвали дискриминацию по отношению к спортсменкам несправедливой и неоправданной. Ассоциация теннисистов-профессионалов убеждена, что подобные односторонние меры создают разрушительный прецедент для игры. "Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP", – подчеркнули в ассоциации.

Первая ракетка мира, действующий победитель Уимблдона серб Новак Джокович и вовсе назвал отстранение россиян и белорусов безумным.





Новак Джокович теннисист Я не могу поддержать решение организаторов Уимблдона, это какое-то безумие. <...> Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший.

Болельщики после решения об отстранении российских и белорусских теннисистов устроили атаку на соцсети турнира, сообщает News.ru. Пользователи призывают не смешивать спорт с политикой и называют происходящее дискриминацией. Кроме того, в Сети все более популярным становится хештег #ХватитНенавидетьРусских.

В то же время украинский теннисист Александр Долгополов еще на фоне слухов об отстранении россиян и белорусов поддержал в одной из соцсетей намерения организаторов Уимблдона. Таким образом, они показывают пример правильных решений всему теннисному миру, убежден спортсмен.

"Дробление спортивного пространства"

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Профессиональное сообщество опасается, что отстранение участников соревнований может разрушить международное спортивное пространство, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Встав на этот путь, можно зайти достаточно далеко. Сегодня отстранили россиян, завтра это могут быть китайцы, послезавтра еще кто-то. И в итоге мы получим дробление спортивного пространства. Фактически появятся какие-то параллельные турниры и кубки. Конечно, это не может не вызывать у спортсменов опасений", – сказал Кортунов в беседе с Москвой 24.

Эксперт добавил, что вряд ли речь идет о переоценке на Западе своего отношения к военной спецоперации на территории Украины, но спортсмены, по крайней мере часть этого сообщества, очень хотели бы, чтобы спорт оставался вне политики.