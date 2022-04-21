Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две пары определились по итогам жеребьевки полуфинальных матчей Кубка России. Ими стали "Динамо" – "Алания", "Спартак" – "Енисей".

Игры пройдут 11 и 12 мая на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина и "Открытие Арене".

Ранее сообщалось, что "Спартак" вышел в полуфинал Кубка России по футболу, обыграв ЦСКА со счетом 1:0. Гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев на 21-й минуте.

