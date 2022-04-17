"Спартак" и "Рубин" сыграли вничью в матче РПЛ

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Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 1:1.

На 30-й минуте гол забил футболист "Рубина" Владислав Игнатьев. В составе московской команды забитым голом на 69-й минуте отличился Александр Соболев.

Игроки "Спартака" вышли на матч в форме со шрифтом Брайля. Акция приурочена к четырехлетию благотворительного фонда экс-вратаря "красно-белых" технического директора клуба Артема Реброва.

В настоящее время московский футбольный клуб набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. "Рубин" расположился на 12-й строчке, набрав 26 очков.

Ранее сообщалось, что футболисты столичного футбольного клуба ЦСКА уступили игрокам подмосковного ФК "Химки" в гостевом матче 24-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги. Игра прошла на "Арене-Химки" и завершилась со счетом 2:4.

В составе ЦСКА голы оформили Егор Ушаков и Юсуф Языджи. Для Ушакова этот гол стал первым за основную команду. Турок Языджи забил в шестой игре подряд, что является рекордом чемпионата России.

В составе "Химок" гол забил Илья Садыгов, Александр Руденко и Бесард Сабович. Садыгов забил дебютный гол в своей первой игре в РПЛ.

