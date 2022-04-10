"Локомотив" уступил "Ростову" в матче 24-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Московский "Локомотив" уступил "Ростову" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовчан.
Матч прошел в Ростове-на-Дону. В составе хозяев голами отметились Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43), Дмитрий Полоз (61) и Николай Комличенко (70, с пенальти). У "Локомотива" 11-метровый удар реализовал Вильсон Изидор (81-я минута).
С 35-й минуты встречи железнодорожникам пришлось играть в меньшинстве из-за удаления с поля Наира Тикнизяна.
По итогам матча "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. "Ростов" выбился на десятую строчку с 28 очками.
В следующем туре столичный футбольный клуб сыграет с "Сочи" 17 апреля. В тот же день "Ростов" встретится с тульским "Арсеналом".
Ранее "Локомотив" с минимальным счетом победил "Спартак" в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в концовке встречи забил Вильсон Изидор. В ходе матча командам пришлось сражаться не только друг с другом, но и с погодными условиями. Игра проводилась в условиях сильного снегопада.
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу
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