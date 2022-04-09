Футболисты ЦСКА уступили "Химкам" в матче чемпионата России

Футболисты столичного футбольного клуба ЦСКА уступили игрокам подмосковного ФК "Химки" в гостевом матче 24-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги.

Игра прошла на "Арене-Химки" и завершилась со счетом 2:4.

В составе ЦСКА голы оформили Егор Ушаков и Юсуф Языджи. Для Ушакова этот гол стал первым за основную команду. Турок Языджи забил в шестой игре подряд, что является рекордом чемпионата России.

В составе "Химок" гол забил Илья Садыгов, Александр Руденко и Бесард Сабович. Садыгов забил дебютный гол в своей первой игре в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА на выезде 16 апреля встретится с "Уфой". А "Химки" в гостях днем позднее сыграют с "Нижним Новгородом".

Ранее столичный ФК "Локомотив" обыграл московский "Спартак" в матче чемпионата России по футболу. Старт игры РПЛ на "РЖД Арене" изначально был отложен из-за снегопада. Позже матч состоялся, несмотря на то, что представители "Спартака" были против его проведения в таких условиях. В итоге "Локомотив" победил, забив один безответный гол в ворота соперника.