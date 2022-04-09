Лыжница Шалабода выиграла масс-старт на 50 км на чемпионате России

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Лыжница Елизавета Шалабода победила в гонке общего старта на дистанции 50 километров классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Мурманской области.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 40 минут 18,9 секунды. Второй к финишу пришла Анастасия Рыгалина с отставанием в 1 минуту 30,3 секунды. Третьей стала Ольга Царева с отставанием в 1 минуту 33,1 секунды.

В воскресенье, 10 апреля, состоится мужской масс-старт на 70 километров.

Ранее российские лыжники выиграли гонку 4х5 километров на юниорском чемпионате мира в Норвегии. Победителями стали Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелев. Россияне пришли к финишу с результатом 49 минут 16,4 секунды.

