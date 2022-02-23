Российские лыжники выиграли гонку 4х5 км на юниорском чемпионате мира в Норвегии

Фото: twitter.com/FISCrossCountry

Российские лыжники выиграли гонку 4х5 километров на юниорском чемпионате мира в Норвегии. Победителями стали Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелев.

Соревнования среди юниоров до 20 лет проходят в норвежской Люгне. Россияне пришли к финишу с результатом 49 минут 16,4 секунды.

Второе место досталось команде Норвегии. Они отстали от сборной России на 21,8 секунды. На третьем месте оказалась сборная США (+22,4).

На минувших Олимпийских играх в Пекине российский лыжник Александр Большунов завоевал пять медалей. В том числе спортсмен выиграл золотую медаль марафона в предпоследний день Олимпиады.