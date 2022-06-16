Почти полтриллиона долларов переплатят в ЕС за газ и нефтепродукты в 2022 году – эксперт

"Газпром" вынужденно сокращает поставки в Европу по "Северному потоку" из-за ситуации с агрегатами Siemens. Техника застряла в Канаде, оттуда ее не могут вывезти после введения антироссийских санкций. На этом фоне цена на газ резко полетела вверх. Разбираемся, как долго Европе придется платить за топливо втридорога и к каким последствиям это приведет для ее жителей.
Сами виноваты
Впервые о сокращении поставок "Газпром" объявил 14 июня. Так как газоперекачивающий агрегат вовремя не вернулся после ремонта из канадского Монреаля, пришлось сократить объемы перекачки по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, объясняли в компании.
На следующий день "Газпром" заявил о вынужденной остановке еще одного газотурбинного двигателя, так как истек срок его межремонтной наработки до капремонта. После этого объемы поставок с ночи 16 июня упали до 67 миллионов кубов. Уведомления о сокращении перекачки газа уже получили такие компании, как итальянская Eni, австрийская OMV, немецкая Uniper и французская Engie SA.
В Siemens Energy подчеркнули, что первый газоперекачивающий агрегат пока невозможно вернуть из Монреаля, так как Канада ввела против России санкции. Компания включилась в решение этой проблемы. Кроме того, по данным немецких СМИ, власти Германии пытаются договориться с Канадой об отмене санкций, из-за которых возникла проблема.
В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц считает причины сокращения поставок газа Россией политическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что ничего преднамеренно наша страна не делала.
После снижения поставок газа в Европу его стоимость устремилась вверх. По данным лондонской биржи ICE, днем 16 июня цена за тысячу кубов впервые с начала апреля превысила 1 500 долларов.
"Европейцы переплатят полтриллиона долларов"
Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Москвой 24 отметил, что решить ситуацию с поставками газа в Европу по "Северному потоку" способны только переговоры между Германией и Канадой.
С учетом подготовки к зиме время играет против Европы, заметил эксперт. Ситуация обостряется пожаром на крупном американском заводе по производству сжиженного природного газа Freeport LNG в июне, из-за чего поставок за рубеж в ближайшие месяцы оттуда не будет, говорит Пикин. Заменить выпадающие объемы Европе будет сложно, поэтому есть серьезный риск не заполнить хранилища к зиме должным образом.
На фоне дефицита эксперт не исключает очередные рекорды стоимости топлива. "В Европе уже 10 месяцев цена на газ – в среднем одна тысяча долларов за тысячу кубометров. Все это время потребители несут колоссальные издержки. По моим оценкам, в 2022 году из-за высоких цен на газ и нефтепродукты европейцы переплатят примерно полтриллиона долларов. Это цена их энергетической политики, санкционной в том числе", – поделился Пикин.
"Газпром" из-за ситуации с турбинами временно столкнется с серьезным падением продаж, обратил внимание специалист. Даже нынешняя стоимость газа не отыграет потери относительно последних месяцев. В то же время по сравнению с прошлым годом "Газпром" все равно останется в плюсе даже при падении объема поставок из-за подскочивших в два-три раза цен.
"Суждено договориться"
В ситуации с турбинами Запад попал в собственную ловушку, сказал в беседе с Москвой 24 научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. С одной стороны, странам нужно соблюдать санкции, с другой – европейцам остро необходим газ.
Канада может быть заинтересована в переговорах с Германией, так как Европа и Северная Америка экономически зависят друг от друга, считает эксперт. Ущерб взаимоотношениям сейчас не нужен ни одной из сторон, отметил он.
Европейцы хотят передышки от антироссийских ограничений, убежден политолог. В этой связи он считает ключевым приезд в Киев лидеров Франции, Германии и Италии. "Они попытаются сподвигнуть Украину на переговорный процесс с Россией. И договориться, что ключевые для европейцев санкции можно было бы откатить назад. На мой взгляд, ветер дует в эту сторону", – предположил Блохин.
Практика показала, что Европа пока не способна отказаться от российских энергоресурсов, констатирует эксперт, она будет вынуждена сотрудничать с РФ до тех пор, пока не найдут альтернативные источники. С учетом сильной зависимости антироссийская риторика в Европе тоже должна притихнуть, резюмировал Блохин.