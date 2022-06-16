Почти полтриллиона долларов переплатят в ЕС за газ и нефтепродукты в 2022 году – эксперт

"Газпром" вынужденно сокращает поставки в Европу по "Северному потоку" из-за ситуации с агрегатами Siemens. Техника застряла в Канаде, оттуда ее не могут вывезти после введения антироссийских санкций. На этом фоне цена на газ резко полетела вверх. Разбираемся, как долго Европе придется платить за топливо втридорога и к каким последствиям это приведет для ее жителей.

Сами виноваты

Впервые о сокращении поставок "Газпром" объявил 14 июня. Так как газоперекачивающий агрегат вовремя не вернулся после ремонта из канадского Монреаля, пришлось сократить объемы перекачки по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, объясняли в компании.

На следующий день "Газпром" заявил о вынужденной остановке еще одного газотурбинного двигателя, так как истек срок его межремонтной наработки до капремонта. После этого объемы поставок с ночи 16 июня упали до 67 миллионов кубов. Уведомления о сокращении перекачки газа уже получили такие компании, как итальянская Eni, австрийская OMV, немецкая Uniper и французская Engie SA.



На Россию приходится 40% поставок газа в европейские страны, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Заместить такой объем в моменте точно невозможно, подчеркнул он. В то же время власти Евросоюза и состоящих в нем стран не раз говорили о намерениях сократить зависимость от российских энергоносителей. По оценкам зарубежных аналитиков, на это экономике Европы придется потратить сотни миллиардов евро.



В Siemens Energy подчеркнули, что первый газоперекачивающий агрегат пока невозможно вернуть из Монреаля, так как Канада ввела против России санкции. Компания включилась в решение этой проблемы. Кроме того, по данным немецких СМИ, власти Германии пытаются договориться с Канадой об отмене санкций, из-за которых возникла проблема.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц считает причины сокращения поставок газа Россией политическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что ничего преднамеренно наша страна не делала.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали. То есть опять же это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного – это вообще проблемы, которые не связаны с нами.

После снижения поставок газа в Европу его стоимость устремилась вверх. По данным лондонской биржи ICE, днем 16 июня цена за тысячу кубов впервые с начала апреля превысила 1 500 долларов.

"Европейцы переплатят полтриллиона долларов"

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Москвой 24 отметил, что решить ситуацию с поставками газа в Европу по "Северному потоку" способны только переговоры между Германией и Канадой.





Сергей Пикин директор фонда энергетического развития Ремонтирует оборудование по контракту Siemens. Заинтересована в поставках газа, особенно сейчас, Европа и в первую очередь – Германия. Поэтому мяч на их стороне. "Газпром" здесь ничего поделать не может, это не в его юрисдикции.

С учетом подготовки к зиме время играет против Европы, заметил эксперт. Ситуация обостряется пожаром на крупном американском заводе по производству сжиженного природного газа Freeport LNG в июне, из-за чего поставок за рубеж в ближайшие месяцы оттуда не будет, говорит Пикин. Заменить выпадающие объемы Европе будет сложно, поэтому есть серьезный риск не заполнить хранилища к зиме должным образом.

На фоне дефицита эксперт не исключает очередные рекорды стоимости топлива. "В Европе уже 10 месяцев цена на газ – в среднем одна тысяча долларов за тысячу кубометров. Все это время потребители несут колоссальные издержки. По моим оценкам, в 2022 году из-за высоких цен на газ и нефтепродукты европейцы переплатят примерно полтриллиона долларов. Это цена их энергетической политики, санкционной в том числе", – поделился Пикин.

"Газпром" из-за ситуации с турбинами временно столкнется с серьезным падением продаж, обратил внимание специалист. Даже нынешняя стоимость газа не отыграет потери относительно последних месяцев. В то же время по сравнению с прошлым годом "Газпром" все равно останется в плюсе даже при падении объема поставок из-за подскочивших в два-три раза цен.

"Суждено договориться"

Фото: AP Photo/Michael Sohn

В ситуации с турбинами Запад попал в собственную ловушку, сказал в беседе с Москвой 24 научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. С одной стороны, странам нужно соблюдать санкции, с другой – европейцам остро необходим газ.

Канада может быть заинтересована в переговорах с Германией, так как Европа и Северная Америка экономически зависят друг от друга, считает эксперт. Ущерб взаимоотношениям сейчас не нужен ни одной из сторон, отметил он.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Ни Канада не считает Германию врагом, ни Германия – Канаду. Думаю, им суждено договориться.

Европейцы хотят передышки от антироссийских ограничений, убежден политолог. В этой связи он считает ключевым приезд в Киев лидеров Франции, Германии и Италии. "Они попытаются сподвигнуть Украину на переговорный процесс с Россией. И договориться, что ключевые для европейцев санкции можно было бы откатить назад. На мой взгляд, ветер дует в эту сторону", – предположил Блохин.

Практика показала, что Европа пока не способна отказаться от российских энергоресурсов, констатирует эксперт, она будет вынуждена сотрудничать с РФ до тех пор, пока не найдут альтернативные источники. С учетом сильной зависимости антироссийская риторика в Европе тоже должна притихнуть, резюмировал Блохин.

