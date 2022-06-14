Минфин США разрешил банкам РФ проводить сделки по энергоносителям

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Министерство финансов Соединенных Штатов продлило лицензию на проведение сделок по энергоносителям с российскими банками, находящимися под санкциями, до 5 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, разрешение коснулось ВЭБ, "Открытия", Совкомбанка, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Центробанка.

"Для целей этой генлицензии термин "относящийся к энергоносителям" означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть", – говорится в документе.

Лицензия распространяется на природный газ, нефть, уголь, древесину, уран, а также на производство, передачу или обмен энергией любыми средствами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ. По информации агентства, такое решение было принято после указания Минфина США приостановить операции в данной сфере. Как отмечают источники, еще в текущем месяце эти банки проводили операции по обслуживанию госдолга РФ.

