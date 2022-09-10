В немецком бундестаге призвали Берлин закончить "войну" с Москвой ради поставок газа

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Правительству Германии необходимо отказаться от санкций против РФ ради восстановления экспорта российского газа в страну. Об этом заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в разговоре с немецкой газетой Die Welt.

В материале издания уточняется, что политик высказалась в поддержку демонстраций, которые были организованы на улицах из-за роста цен на газ.

"Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией – даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует – переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу", – сказала она.

По словам депутата, завершение "конфликта" Германией поможет избежать возвращения немцев к атомным электростанциям.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выступить с предложением по введению потолка в отношении цен на российский газ. По ее словам, с подобным предложением ЕК планирует выступить в ближайшее время.

Она подчеркнула, что странам Европы удалось заполнить хранилища газом раньше, чем это планировалось. По ее словам, его объем в хранилищах составляет 80%.

Ее заявление прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что в случае введения потолка цен на российский газ, его поставки в ЕС будут приостановлены.