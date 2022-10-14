Ведущий Fox News раскритиковал Зеленского за просьбы о материальной помощи

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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его обращений к Западу о предоставлении материальной помощи.

"Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" – заявил журналист.

По его словам, Демократическая и Республиканская партии США провоцируют бессмысленную войну с Россией. Карлсон добавил, что они некорректно называют спонсирование Украины гуманитарной помощью.

"Гуманитарная помощь? Вы смотрели на отчеты? Нет! Это настоящее военное спонсирование!" – сказал журналист.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома написала, что президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет публично жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки. По данным издания, Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США – СМИ

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