18:00Политика
Ведущий Fox News раскритиковал Зеленского за просьбы о материальной помощи
Фото: AP Photo/Richard Drew, File
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его обращений к Западу о предоставлении материальной помощи.
"Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" – заявил журналист.
По его словам, Демократическая и Республиканская партии США провоцируют бессмысленную войну с Россией. Карлсон добавил, что они некорректно называют спонсирование Украины гуманитарной помощью.
"Гуманитарная помощь? Вы смотрели на отчеты? Нет! Это настоящее военное спонсирование!" – сказал журналист.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома написала, что президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет публично жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки. По данным издания, Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США – СМИ
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