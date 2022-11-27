Ведущий Fox News обвинил Байдена в затягивании конфликта на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Президент США Джо Байден намеренно затягивает украинский конфликт с целью получить финансовую выгоду, однако этим вредит американцам. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его мнению, ни один из курсов администрации президента США не направлен на благо граждан. Карлсон подчеркнул, что они лишь увеличивают затраты на энергию и расширяют полномочия и обогащают находящихся у власти людей.

Журналист пояснил, что экономика потребления в Америке строится на энергии, а ее высокая стоимость может привести к обеднению людей и некоторым смертям. Карлсон выразил мнение, что единственным способом решения многих проблем является прекращение конфликта на Украине.

"Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса", – сказал ведущий.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что европейские политики стали все чаще обвинять США в получении сверхприбыли за счет ситуации на Украине. По данным СМИ, единство Запада пошатнулось, а высшие европейские чиновники обвиняют американцев в том, что они наживаются на общем кризисе.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!