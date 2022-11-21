Первая леди США рассказала о юбилее Байдена и его любимом торте

Фото: twitter.com/FLOTUS

Первая леди США Джилл Байден показала фотографии с празднования 80-летия президента страны. Снимки с семейного праздника она опубликовала в своем Twitter.

Также супруга американского лидера сообщила, что на вечеринку принесли любимый торт Джо Байдена – кокосовый.

Судя по кадрам, юбилей американский лидер отмечал в кругу семьи. На них можно увидеть самого политика, его жену, а также дочь Наоми и ее мужа Питера Нила, внучку Мейзи, внуков Финнегана, Бо и Роберта.

"Идеальное празднование дня рождения, наполненное любовью", – подписала публикацию первая леди.

Джо Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории.

Ранее Байден признался, что общался с одним из первооткрывателей гормона инсулин, но оба исследователя – доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд – скончались еще до его рождения.

Американский лидер выступал с речью на мероприятии, которое было посвящено здравоохранению Соединенных Штатов. В своей речи на том же мероприятии он ошибочно заявил, что его сын Бо Байден погиб во время службы в Ираке. Известно, что он служил на Ближнем Востоке в 2008–2009 годах, однако умер от рака в 2015 году.

До этого Байден перепутал Украину с Ираком. Он начал говорить об инфляции из-за войны в "Ираке" и последствиях для нефти из-за действий России. После он сразу же исправился, заявив, что речь идет об Украине.



Новости мира: Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

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