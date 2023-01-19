Новак заявил, что еще рано говорить о поставках газа по уцелевшей ветке "Северного потока"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в настоящий момент рано говорить о возобновлении поставок газа по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток". Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что соответствующее решение зависит в том числе от обследования инфраструктуры. По его словам, заключений относительно ее цельности в настоящее время нет.

"Будем смотреть по результатам обследования", – подчеркнул Новак.

Также вице-премьер уточнил, что работа в этом направлении продолжается.

Утечки газа на "Северных потоках" были зафиксированы 26 октября. Одну из них обнаружили на "Северном потоке – 2", вторую и третью – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертую зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

12 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке "Северного потока – 2". По словам президента РФ, мощность указанной нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год. Это примерно 8% всего экспорта в Европу.



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