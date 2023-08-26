Сенаторы-республиканцы предлагают коллегам отвергнуть новый запрос о помощи Украине

Фото: 123RF/photovs

Сенаторы-республиканцы предлагают отвергнуть новый запрос администрации США о помощи Украине до тех пор, пока в Белом доме не объяснят свою стратегию. Об этом сообщает издание Politico.

"Американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги", – указано в проекте письма сенаторов Джеймса Ванче и Чипа Роя в бюджетный департамент Белого дома.

Республиканцы обращают внимание, что заявления представителей нынешней администрации США свидетельствуют о том, что у поддержки Киева не обозначены сроки, она основана на неочевидной стратегии и преследует цели, которые до сих пор не сформулированы.



По их мнению, законодателям следует сперва получить от администрации США ответы на вопросы о том, как продвигается украинское контрнаступление, какова стратегия Вашингтона и каков план по выходу из ситуации. Они отмечают, что удовлетворять просьбу о выделении новых средств на поддержку Украины было бы абсурдно, не зная ответов.

"По этим и другим причинам мы выступаем против дополнительных расходов", – резюмируют сенаторы.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что без помощи Соединенных Штатов Украина не протянет и двух недель.

До этого стало известно, что представители республиканской партии в конгрессе США, выступающие против финансовой поддержки Украины, просят создать контролирующий орган, который будет следить за финансированием Киева. Его главной целью станет предотвращение коррупции.

Накачивая Украину оружием, Запад разжигает конфликт – Лавров