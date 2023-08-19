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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что без помощи США Украина не протянет и двух недель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина полностью зависит от того, что решит сделать Вашингтон. Если Вашингтон скажет, что мы больше не можем продолжать финансировать это, и все закончится, я думаю, что Украина исчезнет через две недели", – заявил Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Ранее сообщалось о том, что представители Республиканской партии США создадут контролирующий орган, который будет следить за распределением финансов, поступающих на Украину из США. Главной причиной создания такого органа являются подозрения в коррупции.

В последний раз президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Однако далеко не все Конгрессе согласны с необходимостью таких расходов и призывают прекратить финансовую поддержку Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и имеет негативный эффект. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что, финансируя украинскую сторону и поставляя вооружения, США напрямую участвует в конфликте.