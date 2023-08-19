В США заявили об упущенном шансе на ранние мирные переговоры по Украине – СМИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В американской администрации признали упущение возможности начать ранние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника из США, пожелавшего остаться инкогнито.

По его словам, реалии украинского контрнаступления доходят до Вашингтона, и в Белом доме эта тема все больше воспринимается с разочарованием нежели воодушевлением.

Некоторые должностные лица США также начали считать, что следовало прислушаться к председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли, который в ноябре прошлого года призывал западные страны рассмотреть возможность начала переговоров по Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине не наблюдается. Любые призывы к переговорам со стороны Запада РФ расценивает как тактическую уловку, чтобы выиграть время и дать украинским войскам передышку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в мирных переговорах с Киевом нет смысла, так как они необходимы лишь находящимся в бедственном положении западным государствам, рассчитывающих втянуть Москву в долгий процесс обсуждения.

Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран