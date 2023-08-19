10:23Политика
Возможная передача Украине истребителей F-16 не повлияет на исход СВО - Миронов
Возможная передача Украине самолетов F-16 не повлияет на исход спецоперации, сообщил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
По его словам, это будет лишь демонстративным шагом США, чья политика на украинском направлении вошла в штопор.
"Передача не самых новых самолетов камикадзе Владимиру Зеленскому не сможет остановить, как и в 1945-м, Российскую армию", – заявил политик.
Он добавил, что для США это фактически последний вид вооружений, которые они могут позволить передать Украине, а дальше возможны только переговоры.
Ранее сообщалось, что Киев получит американские истребители F-16 после завершения подготовки пилотов. Такие планы были формализованы письмом государственного секретаря Энтони Блинкена на текущей неделе. Переучивают украинских летчиков Дания и Нидерланды, однако США остаются интегрированными в данный процесс.
До этого СМИ сообщили, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. По информации прессы, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам письма с соответствующими гарантиями поддержки этого шага со стороны Вашингтона.
Военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что Запад не будет торопиться с поставками самолетов F-16 Украине. По его мнению, даже если поставки истребителей начнутся, то они будут поставляться дозировано – по аналогии с танками Abrams.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, так как данные самолеты способны нести соответствующее вооружение. По его словам, ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.
Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ
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