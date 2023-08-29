США объявили о новой военной помощи Киеву на 250 млн долларов

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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она уточнила, что в пакет войдут дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

Ранее Евросоюз направил Киеву новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за 2023 год. Уточнялось, что средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией.

До этого шведский парламент проголосовал за выделение очередного пакета военной помощи Украине. Его общая сумма составит более 3,2 миллиарда шведских крон, что равно 295 миллионам долларов.

США выделили очередной пакет военной помощи Украине