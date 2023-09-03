03 сентября, 13:21Политика
Зеленскому необходимо стабилизировать фронт после провала наступления ВСУ – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Mads Claus Rasmussen
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо скорее стабилизировать фронт после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и остановить интенсивные боевые действия. Таким мнением поделился американский журналист Стивен Брайен в своей статье для Asia Times.
По его мнению, ситуация в Запорожской и Херсонской областях указывает на то, что Украина не сможет достичь заявленных целей. При этом украинцы понесли тяжелые потери и потеряли много бронетехники, многие из лучших подразделений были уничтожены.
Брайен добавил, что стабилизация фронта поможет выиграть время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить войска. Помимо этого, Вашингтон идет на большие риски, начиная с решений о поставках кассетных боеприпасов, а теперь и противотанковых снарядов с обедненным ураном.
Отмечается, что использование разведывательных ресурсов Штатов для нападения на РФ тоже представляет риск. Это может привести к еще большому конфликту в Европе.
"Если эскалация со стороны Вашингтона продолжится, трудно предсказать, что произойдет в ближайшие недели", – заключил журналист.
В начале июня Брайен написал, что украинская армия неспособна осуществить успешное контрнаступление. По его словам, в лучшем случае Украину по итогам контрнаступления ожидает тупик, однако более вероятный вариант – крах режима Зеленского.
Также член палаты представителей конгресса США Энди Харрис признал, что контрнаступление украинских войск провалилось, и заявил, что президенту Украины придется идти на переговоры.
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