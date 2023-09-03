Киев получил от Запада помощь на сумму 100 млрд долларов с начала СВО – МО Украины

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Киев получил от Запада военную помощь на 100 миллиардов долларов с февраля прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова.

Он отметил, что Вашингтон предоставил 50 миллиардов долларов. По словам министра, боевое вооружение и техника закупаются на средства из государственного бюджета.

"Если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то те вещи, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это на другие средства, средства других стран", – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что британская оборонная компания BAE Systems запустит производство на Украине. Она планирует выпускать в стенах предприятия британские гаубицы L119, американские М777 и боевые машины пехоты CV-90.

До этого США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти намерены поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

Митинг против военной помощи Украине прошел в немецком Бремене