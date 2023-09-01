Песков прокомментировал возможное открытие британского производства вооружений на Украине

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Западные производства вооружений в случае их размещения на Украине станут целями для российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что британская оборонная компания BAE Systems запустит производство на Украине. Она планирует выпускать в стенах предприятия британские гаубицы L119, американские М777 и боевые машины пехоты CV-90.

"Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И, конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания для наших военных", – прокомментировал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков добавил, что локализация британской компании на Украине не поспособствует разрядке напряженности и текущего конфликта.

До этого США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти намерены поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.



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