Зеленский сообщил, что ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ использовали оружие собственного производства для нанесения удара по цели на большом расстоянии. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Минстратегпром (министерство стратегической промышленности Украины) доложило об успехах собственного производства. Успешно применено наше дальнобойное оружие – цель поражена в 700 километрах", – отметил Зеленский.

При этом он не сообщил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.

Днем губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что последствия атаки беспилотников на аэропорт Пскова устранены. По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

31 августа аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений. Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме с 07:00 по московскому времени.

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове