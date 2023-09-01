Пентагон заключил контракт в 192 млн долларов на ракеты среднего радиуса для Украины

Фото: depositphotos/trekandshoot

Пентагон заключил контракт с американской организацией Raytheon на 192 миллиона долларов для закупки противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM в рамках бюджета на помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оборонное ведомство США.

В Пентагоне уточнили, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября следующего года, а оплачивать его планируется из средств на военную помощь Киеву в рамках 2023 финансового года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует организовать фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы с объемом в 5 миллиардов евро в год.

До этого США анонсировали новый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. В него войдут дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

Киев заявил, что зарубежные производители вооружения готовы открыть заводы на Украине