ЕС создаст фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы с объемом в 5 млрд евро

Фото: 123RF/adrianhancu

Евросоюз планирует организовать фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы с объемом в 5 миллиардов евро в год. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в ходе пресс-конференции по итогам неформального собрания министров обороны государств сообщества.

"Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины. В рамках фонда мы будем предоставлять 5 миллиардов евро каждый год", – цитирует его ТАСС.

Накануне американская сторона анонсировала новый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в него войдут дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

До этого ЕС передал Украине новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи за этот год.

США выделили очередной пакет военной помощи Украине