Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в блок в новых границах – СМИ

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Экс-генсек Североатлантического альянса Андрес Фог Расмуссен предложил принять Украину в блок без утраченных территорий. Об этом сообщает The Guardian.

Он сказал, что Украину пора пригласить в НАТО. По его мнению, нужна новая архитектура безопасности Европы.

Также Расмуссен отметил, что вопрос о членстве Украины нельзя откладывать в 2024 году. Он полагает, что исключение из Североатлантического альянса контролируемых РФ территорий снизит угрозу конфликта с ней. С его слов, вступление Киева в блок не означает заморозку боевых действий.

Как пишут СМИ, в преддверии следующего саммита НАТО идут разговоры о привлечении специалистов, которые будут прорабатывать связанные с членством Украины в альянсе вопросы. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта так, чтобы показать, где на Украине может начинаться территория, считающаяся частью НАТО, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Америка для защиты Североатлантического альянса может внести корректировки в размещение сил в Европе вслед за выходом России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что делается все необходимое для исполнения обязательств в рамках пятой статьи перед союзниками по военному блоку.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины