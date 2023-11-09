Блокирование Словакией пакета помощи Украине стало свидетельством усталости НАТО – СМИ

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Тот факт, что правительство Словакии заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи Киеву на 40,3 миллиона евро, является свидетельством усталости сторонников Украины в НАТО. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что подобное решение вряд ли существенно изменит боевые возможности ВСУ, но оно стало первым конкретным признаком растущей усталости. Пакет должен был включать боеприпасы и ракеты.

По данным газеты, Словакия была до этого одним из крупнейших сторонников Украины, ранее она одобрила 13 пакетов помощи на общую сумму более 700 миллионов долларов.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо вновь повторил, что Словакия не будет помогать Украине военной помощью, даже несмотря на то, что Евросоюз декларирует такую поддержку. Однако он уточнил, что правительство не станет мешать компаниям, которые высылают Киеву оружие на коммерческой основе.

До этого СМИ писали, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо проголосовали против выделения Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС.

Словакия остановила военную помощь Украине