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США для защиты НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил", – приводит его слова РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что пока не готов говорить о будущем возможном изменении сил в Европе.

Члены НАТО осудили решение России о выходе из ДОВСЕ. В Альянсе считают, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями и игнорирует ключевые принципы взаимности, прозрачности и соответствия требованиям, верификации.

10 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

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