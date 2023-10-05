Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности РФ

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Россия выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс, так как это угрожает безопасности страны, заявил Владимир Путин в ходе дискуссии на Валдайском форуме.

"Поскольку расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности", – отметил он.

Лидер РФ также назвал приближение Альянса к российским границам серьезнейшим вызовом для безопасности страны, так как НАТО является военно-политическим блоком.

При этом, подчеркнул российский президент, РФ никогда не была против вступления Украины в Европейской экономическое сообщество. Путин добавил, что если Евросоюз готов принять Украину в состав организации с существующей экономикой, то "флаг им в руки".

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала расширение Североатлантического альянса "следствием российской политики" и заявила, что "людей не заставляют вступать в НАТО". Вину за увеличение численности участников организации политик возложила на Путина.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал Клинтон вспомнить о многочисленных волнах расширения НАТО и приближении военной инфраструктуры Альянса к границам России. Он также отметил, что Путин неоднократно предлагал западным странам обсудить подобную ситуацию и заключить соглашение о гарантиях безопасности, однако они отказались.



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