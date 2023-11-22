Канада планирует выделить менее 1 млрд долларов на военную помощь Киеву в 2023–2026 годах

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Канадские власти собираются выделить на военную помощь Украине в 2023–2026 годах около 1,3 миллиарда канадских долларов (порядка 971 миллиона долларов США). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета страны.

Согласно документу, в 2023–2024 финансовом году на военную поддержку Киева планируется направить около 595 миллионов долларов США, в 2024–2025 финансовом году – около 232 миллионов долларов, в 2025–2026 финансовом году – примерно 143 миллиона долларов.

При этом, начиная с 2026–2027 финансового года, никакие средства на военную помощь Киеву не предусмотрены.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон сможет продолжать поддерживать украинские власти только в том случае, если конгресс США одобрит выделение дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку Киева.

До этого американский президент Джо Байден заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона позволяет не допустить вовлечения США в существующий конфликт. Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты ограждают своих бойцов, позволяя украинским военнослужащим "защищать свою свободу".

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