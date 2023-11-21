Посол РФ назвал успокоительной пилюлей очередной пакет военной помощи США Украине

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Очередной пакет военной помощи со стороны США Украине является успокоительной пилюлей, приготовленной для украинского президента Владимира Зеленского заокеанскими "благодетелями". Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат добавил, что положение на фронте и в киевской власти находится на грани полного коллапса.

"Обращает на себя внимание, что смертоносный подарок анонсирован в канун 10-летия "евромайдана". Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании, как бы дают понять украинцам: они все еще "в игре" и ставки на них продолжают делаться", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

США не принимают в расчет, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, отметил Антонов, поскольку для американского ВПК значение имеет только получение прибыли от "проекта Украина".

Посол подчеркнул, что Россию, которая ведет борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, невозможно победить на поле боя, а любые поставки западного оружия Украине являются только продлением агонии "обанкротившегося киевского режима".

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов. Отмечалось, что Украине передадут военное имущество из наличия Пентагона.

До этого американский лидер Джо Байден сообщил, что Помощь Киеву со стороны Вашингтона позволяет не допустить вовлечения Соединенных Штатов в существующий конфликт.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины