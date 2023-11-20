Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине на 100 млн долларов

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Вашингтон предоставит Киеву новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом шеф Пентагона Ллойд Остин заявил во время визита в украинскую столицу, передает РИА Новости.

Отмечается, что Украине передадут военное имущество из наличия Пентагона. В пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства.

Ранее американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Украине и Израилю. Подписанный законопроект предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, необходимых для реализации проектов и мероприятий, которые финансируются в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях.

Также стало известно, что власти Нидерландов выделят на военную помощь Украине в 2024 году свыше двух миллиардов евро. Так, в первые четыре месяца следующего года Нидерланды готовы выделить Украине более 100 миллионов евро на гуманитарные цели и восстановление страны.

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