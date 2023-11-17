Нидерланды выделят более 2 миллиардов евро Украине на военную помощь в 2024 году

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Власти Нидерландов выделят на военную помощь Украине в 2024 году свыше двух миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину. Правительство зарезервировало для этих целей более 2 миллиардов евро на 2024 год", – говорится в сообщении.

В первые четыре месяца следующего года Нидерланды готовы выделить Украине свыше 100 миллионов евро на гуманитарные цели и восстановление страны.

Ранее стало известно, что очередной пакет военной помощи Украине направят США. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Киев получит дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.



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