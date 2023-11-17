Зеленский заявил о дефиците снарядов у ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке

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ВСУ ощущают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь? (Артиллерийские снаряды. – Прим. ред.) калибра 155 миллиметров", – приводит его слова ТАСС.

Украинский лидер подчеркнул, что украинские запасы снарядов уменьшились. По его словам, склады пусты во всем мире, а нынешние объемы поставок из стран Запада недостаточны для удовлетворения потребностей украинских сил.

При этом Зеленский высоко оценил усилия США по увеличению производства данного типа боеприпасов.

Ранее в Белом доме признали, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали оперативнее принять заявку американского лидера Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.

Агенство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз не сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Киеву.



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