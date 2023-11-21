США смогут помогать Киеву только при допфинансировании от конгресса

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Вашингтон сможет продолжать поддерживать украинские власти только в том случае, если конгресс США одобрит выделение дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

Она отказалась комментировать распространявшуюся в СМИ информацию о том, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке американские поставки артиллерийских снарядов на Украину снизились более чем на 30%.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в украинскую столицу заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что очередной пакет военной помощи со стороны США Украине является успокоительной пилюлей, приготовленной для украинского президента Владимира Зеленского заокеанскими "благодетелями".

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины