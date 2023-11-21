Украинский чиновник заявил о сокращении поставок снарядов США на 30%

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Неназванный украинский чиновник заявил, что США сократили поставки снарядов стране более чем на 30%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал ABC.

"Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились более чем на 30% с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", – сказал он.

По информации телеканала, Киев опасается, что помощь США Израилю в конфликте на Ближнем Востоке оставит ВСУ без снарядов. На Украине считают ложными заявления американского правительства, которое говорит об обратном.

Ранее Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине на 100 миллионов долларов. В пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства.



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