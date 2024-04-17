Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Севастополе запустили сирены воздушной тревоги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Внимание! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

В связи с воздушной угрозой местных жителей призвали не покидать дома. Находящимся в квартирах советовали переместиться в комнаты без окон и с несущими стенами. Кроме того, на время работы сирен необходимо перекрыть газ и воду, а также отключить электричество.

Ранее над Севастополем сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Объект был обнаружен над водным пространством. О повреждениях не сообщалось.

До этого в море недалеко от Севастополя упал военный самолет. Пилоту удалось катапультироваться из горящего воздушного судна. Спасатели обнаружили его на расстоянии двухсот метров от берега.

