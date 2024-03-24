Один человек погиб при атаке на Севастополь – губернатор

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Житель Севастополя 65 лет погиб в результате попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он принес соболезнования родным и близким погибшего, а также поручил правительству Севастополя оказать им всю необходимую поддержку.

Кроме того, количество пострадавших при атаке ВСУ увеличилось до четырех человек.

"У подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени", – написал Развожаев.

Городская спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. Также есть информация о неразорвавшейся ракете, которая попала в частный дом в районе Симферопольского шоссе.

"Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход", – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила над Севастополем более 10 воздушных целей. Развожаев призвал местных жителей не подходить к обломкам сбитых ракет. Он также добавил, что все городские службы работают в усиленном режиме.