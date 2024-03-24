Силы ПВО уничтожили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена вечером 23 марта, добавили в ведомстве.

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, системы ПВО, в частности, сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате произошедшего пострадали два человека: у молодого человека травма головы и ранения плеча, а также девушка получила травму головы. Их госпитализировали в местную больницу.

При воздушной атаке в Белгороде различные повреждения получили 10 частных жилых домов и один автомобиль. Некоторые повреждения наблюдаются и в Белгородском районе. К примеру, в поселке Дубовое в трех частных домах были выбиты окна, еще в одном – осколками посечена дверь. В селе Таврово была повреждена кровля одного жилого дома и один автомобиль.

"На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется", – заключил Гладков.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили более 10 воздушных целей над Севастополем. При атаке на город пострадал ребенок. У него выявили осколочное ранение. Обломки воздушных целей также упали на улице Индустриальной, где потом загорелись автомобиль и трава.

Помимо этого, в результате атаки ВСУ пострадала женщина, которая в момент произошедшего находилась около пятиэтажного дома на улице Батумской. У нее диагностировали осколочное ранение в руку.

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область утром 23 марта