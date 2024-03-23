23 марта, 23:58Происшествия
ПВО сбила более 10 воздушных целей в небе над Севастополем
Фото: министерство обороны РФ
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Севастополем более 10 воздушных целей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", – информировал он.
При атаке на город пострадала женщина, которая в момент произошедшего находилась около пятиэтажного дома на улице Батумской. У нее диагностировали осколочное ранение в руку.
Губернатор призвал местных жителей не подходить к обломкам сбитых ракет. Он также добавил, что все городские службы работают в усиленном режиме.
До этого Развожаев сообщил, что при атаке на город пострадал ребенок. У него выявили осколочное ранение. Обломки воздушных целей также упали на улице Индустриальной. Там загорелись автомобиль и трава.