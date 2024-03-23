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23 марта, 23:58

Происшествия

ПВО сбила более 10 воздушных целей в небе над Севастополем

Фото: министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Севастополем более 10 воздушных целей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", – информировал он.

При атаке на город пострадала женщина, которая в момент произошедшего находилась около пятиэтажного дома на улице Батумской. У нее диагностировали осколочное ранение в руку.

Губернатор призвал местных жителей не подходить к обломкам сбитых ракет. Он также добавил, что все городские службы работают в усиленном режиме.

До этого Развожаев сообщил, что при атаке на город пострадал ребенок. У него выявили осколочное ранение. Обломки воздушных целей также упали на улице Индустриальной. Там загорелись автомобиль и трава.

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