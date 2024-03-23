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23 марта, 23:07

Происшествия

Система ПВО сработала в Севастополе

Фото: министерство обороны РФ

В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", – информировал он.

Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он также рекомендовал им укрыться в безопасных местах.

До этого было перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящимся в зоне досмотра рекомендовали соблюдать спокойствие. Развожаев тогда сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.

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