23 марта, 23:07Происшествия
Система ПВО сработала в Севастополе
Фото: министерство обороны РФ
В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности", – информировал он.
Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он также рекомендовал им укрыться в безопасных местах.
До этого было перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящимся в зоне досмотра рекомендовали соблюдать спокойствие. Развожаев тогда сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.
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