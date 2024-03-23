Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли вечером 23 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперштаба полуострова.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – следует из сообщения.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале объявил, что регионе действует воздушная тревога.

Утром 23 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 12 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны РФ, дроны были уничтожены над над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями.

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