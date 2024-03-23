Ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь

Фото: министерство обороны РФ

Ребенок получил осколочное ранение в районе улицы Щербака при атаке на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над городом несколько воздушных целей.

"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение", – информировал Развожаев.

Обломки воздушных целей упали на улице Индустриальной. Там загорелись автомобиль и трава.

До этого Развожаев сообщил о работе системы ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и выбрать места для укрытия. Губернатор добавил, что военные работают над ликвидацией воздушных целей.

