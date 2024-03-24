Движение авто восстановили на Крымском мосту

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Движение для автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперштаба полуострова.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, движение для транспорта на мосту было перекрыто почти два часа.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе. Всего силы ПВО сбили над Севастополем более 10 воздушных целей.

В результате произошедшего пострадали ребенок, который получил осколочное ранение, и женщина, которая в момент произошедшего находилась около пятиэтажного дома на улице Батумской.