00:55Транспорт
Движение авто восстановили на Крымском мосту
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение для автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперштаба полуострова.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении оперативного штаба.
Таким образом, движение для транспорта на мосту было перекрыто почти два часа.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе. Всего силы ПВО сбили над Севастополем более 10 воздушных целей.
В результате произошедшего пострадали ребенок, который получил осколочное ранение, и женщина, которая в момент произошедшего находилась около пятиэтажного дома на улице Батумской.
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