В США одобрили санкции против лиц, обслуживающих Крымский мост

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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, требующий от администрации Соединенных Штатов ввести санкции против людей, которые обслуживают Крымский мост. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Отмечается, что инициативу представил конгрессмен Грегори Микс – демократ от штата Нью-Йорк. По его словам, нужно ввести санкции против любого иностранца, который сознательно участвует в строительстве, обслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего Россию с Крымским полуостровом.

Данный законопроект направят на рассмотрение палаты представителей полного состава. По информации портала Govtrack, вероятность одобрения этой идеи обеими палатами конгресса составляет 6%.

Ранее сообщалось, что Штаты ввели ограничения против двух граждан и двух организаций из РФ. Речь идет о группе компаний "Структура" и Агентстве социального проектирования. Также санкции коснулись двух россиян, которые якобы связаны с обеими фирмами, Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина.

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