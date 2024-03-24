Российские силы поразили два Су-24 ВСУ, которые ночью били по Севастополю

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Вооруженные силы РФ ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и уничтожили два Су-24, которые этой ночью атаковали по Севастополю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

С его слов, российские силы также поразили крупный склад авиационных ракет. Взрыв вызвал сильную детонацию, которую ощущали за 12 километров от аэродрома, добавил Лебедев.

Он также рассказал, что определить цели для нанесения удара помогли сообщения его агентуры из Одессы.

Поздно вечером 23 марта средства противовоздушной обороны сбили над Севастополем более 10 воздушных целей.

В результате атаки погиб житель 65 лет, осколок ракеты попал в торец его дома на Ялтинской улице. Также травмы получили четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.