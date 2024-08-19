ВСУ запустили ложные цели по Севастополю

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Украинские силы запустили ложные цели в районе Севастополя вечером 18 августа, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова", – написал глава Севастополя.

По словам Развожаева,именно с этим был связан сигнал тревоги, который звучал в Севастополе на протяжении двух минут. Губернатор призвал местных жителей в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали пять украинских дронов в трех российских регионах в ночь на 18 августа: два дрона ВСУ были уничтожены над Белгородской областью, два – над Ростовской областью, а еще один – над Курской.

В результате падения обломков БПЛА на юго-востоке Ростовской области на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Вместе с тем в результате атаки никто не пострадал.